Napoli, il calendario amichevoli estate 2024: date, avversarie e prezzi dei biglietti

La SSC Napoli annuncia il calendario delle amichevoli estive 2024. Cinque partite in programma, tra cui tre sfide internazionali. Tutti i dettagli su date, avversarie e prezzi dei biglietti.

Il programma completo delle amichevoli del Napoli estate 2024

La SSC Napoli ha ufficializzato il calendario delle amichevoli estive per la stagione 2024. I ragazzi di Antonio Conte si apprestano a iniziare la preparazione con un doppio ritiro, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, affrontando una serie di sfide sia nazionali che internazionali.

Il calendario prevede cinque incontri distribuiti tra Dimaro e Castel di Sangro.

La prima sfida vedrà il Napoli affrontare l’ASD Anaune Val di Non il 16 luglio alle 18:00 presso lo Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena.

Sempre a Dimaro, il 20 luglio alle 18:00, gli azzurri se la vedranno con il Mantova.

La preparazione proseguirà poi a Castel di Sangro con tre sfide internazionali: il 28 luglio alle 20:00 contro l’Adana Demirspor, il 31 luglio alle 20:00 contro il Brest, e infine il 3 agosto alle 18:30 contro il Girona.

Tutte le partite a Castel di Sangro si disputeranno allo Stadio Teofilo Patini.

Prezzi dei biglietti per le sfide internazionali

Per le partite contro Adana Demirspor, Brest e Girona, la società ha comunicato i prezzi dei biglietti.

Per la Tribuna, il costo del biglietto intero è di 40€, mentre per gli Under 14 è di 25€.

I Distinti hanno un prezzo di 25€ per l’intero e 14€ per gli Under 14.

Per le Curve, il biglietto intero costa 14€ e quello Under 14 10€. La SSC Napoli ha specificato che in nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Amichevoli del Napoli estate 2024: Informazioni utili per i tifosi

La società partenopea ricorda ai propri sostenitori di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli. Per quanto riguarda la copertura televisiva, il club ha annunciato che i dettagli sulla diretta di tutte le gare amichevoli saranno comunicati nei prossimi giorni. Questo calendario offre ai tifosi azzurri l’opportunità di seguire da vicino la preparazione della squadra in vista della nuova stagione, con particolare attenzione alle nuove strategie che verranno implementate da Antonio Conte.

L’importanza della preparazione estiva per il nuovo Napoli di Conte

Queste amichevoli rappresentano un momento cruciale per la preparazione della squadra. Il nuovo corso guidato da Antonio Conte avrà l’opportunità di testare schemi e giocatori, confrontandosi con avversari di diverso livello. Le sfide internazionali, in particolare, forniranno un banco di prova importante per valutare la condizione della squadra e l’adattamento dei giocatori alle nuove tattiche dell’allenatore.

