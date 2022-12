Giordano: “Napoli, acquisto vicino per gennaio ma arriverà a luglio: ecco chi è”

Antonio Giordano rivela che il Napoli ha un acquisto vicino per gennaio dal Bari ma arriverà a luglio

Antonio Giordano, giornalista ed inviato del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione sul calciomercato del Napoli ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Tiago Djalò, difensore del Lille, può essere erede di Juan Jesus? E’ una cosa che può accadere l’anno prossimo, magari: non so se succederà niente, sinceramente, in questa sessione di mercato. Personalmente, ora come ora non muoverei nulla in assoluto: non interverrei da nessuna parte, né in uscita né in entrata”.

Il Napoli potrebbe acquistare a gennaio sia Cheddira che Caprile

Giordano ha poi proseguito: “Il Napoli proverà a fare l’operazione Walid Cheddira, ma lasciandolo al Bari sino all’estate. Si parla anche del portiere Caprile, eventualmente: un ragazzo molto interessante. Del Bari piace più di un giocatore: anche lì c’è il segno di un’idea. Le cose, nei club di De Laurentiis, non nascono mai per caso. Secondo me, comunque, il Napoli si ferma al terzino per il mercato di gennaio, mentre per il resto si penserà al futuro”.

“Cheddira può essere preso a gennaio e lasciato a Bari sino a fine giugno. Non basterebbe a sostituire Osimhen, se il nigeriano venisse venduto? Ma il Napoli ha Raspadori che, poverino, non gioca: è il giovane più interessante del calcio italiano e, vedrete, avrà più spazio col tempo”.