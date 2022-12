Moggi furioso: “Juve, ti hanno derubata. A Perugia e la Roma col caso Nakata”

Un Luciano Moggi furioso difende la Juve dicendo che hanno rubato sia a Perugia che la Roma col caso Nakata

Luciano Moggi ha preso parte all’ultima Assemblea degli Azionisti della Juventus presieduta dal presidente Andrea Agnelli. Dure le parole dell’ex dirigente Luciano Moggi: “Mi sento di dire alcune cose, sono venuto per tre motivi. Sono venuto per capire la situazione del nostro bilancio, perché non tengo molto conto di ciò che leggo. Poi per ringraziare Agnelli, nove scudetti non si vincono con facilità. Sono quelle cose che difficilmente si riescono a capire, ma chi è dentro sa quanto sia difficile. In una società che non si è mai difesa o non ha saputo difendersi, per questo è diventato un giocattolo nelle mani di tanti, soprattutto dei media”.

Luciano Moggi difende la Juve dalle accuse di aver rubato

Moggi alza la voce contro chi accusa il club bianconero: “È un epiteto dato alla Juventus ‘Vince perché ruba’, ma non è vero perché ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi, come nel diluvio di Perugia. Ce l’hanno rubato l’anno dopo, quando la Roma vinse il campionato e il presidente del CONI cambiò le regole in corsa facendo giocare Nakata a Torino che decise la partita facendo un gol.