“La Juve non ha mai rubato”: Moggi spunta all’assemblea degli azionisti

Luciano Moggi spunta all’assemblea degli azionisti e dichiara che la Juve non ha mai rubato ed anzi gli altri hanno rubato

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus e Napoli, spunta a sorpresa nell’assemblea degli azionisti della Juventus Football Club. La figura radiata dalla FIGC ha difeso a spada tratta la società bianconera, regalando ad Andrea Agnelli, ormai ex presidente del club torinese, un cofanetto con la chiavetta usb con dei file relativi allo scandalo di Calciopoli: “Siamo stati indicati come colpevoli di cose che avevano fatto altri. La Juventus ha sempre vinto sul campo, non ha mai rubato niente a nessuno. Semmai hanno rubato altri a noi”.

Moggi difende a spada tratta l’operato di Andrea Agnelli

Moggi ha poi proseguito: “Voglio regalare questo cofanetto ad Andrea in cui c’è tutto Calciopoli. Rilievi degli ultimi bilanci? Non tengo conto di quello che leggo, sento in questa assemblea cose che non sembrano quelle. E ringrazio Andrea Agnelli: 9 scudetti non si vincono facilmente”.

“Chi sta dentro sa le difficoltà che si devono superare per vincere. Ringrazio Agnelli, la società però non si è mai difesa, o non ha saputo difendersi o ha lasciato cadere tutto quello che le veniva gettato addosso, per questo è diventata un giocattolo in mano a tanti”. Ha concluso Moggi.