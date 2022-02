Moratti: “Inter-Napoli sfida scudetto. Vi dico una cosa su Spalletti”

Massimo Moratti parla della corsa scudetto in Serie A e vede una sfida Inter-Napoli per il titolo finale: “Con Spalletti è possibile”. L’ex presidente dei nerazzurri è convinto che il Napoli potrà contendersi la vittoria del campionato con la squadra di Simone Inzaghi: “Il Napoli sta facendo un campionato intelligente pur avendo avuto dei problemi grossi nel corso di questa stagione. Non è facile mantenere alto il livello quando perdi l’asse centrale. Il Napoli ha un allenatore vincente come Spalletti e per me ha grandi chance scudetto quest’anno”.

Le prossime due partite saranno fondamentali per la lotta al titolo, perché il Napoli sulla carta ha un calendario più semplice, rispetto a quello dell’Inter. I nerazzurri nella prossima giornata giocheranno il derby col Milan.

Moratti parla anche di Zamparini, scomparso nella notte: “All’epoca, all’Inter, c’era un allenatore che non lo faceva giocare. Zamparini me lo chiese e, dopo aver parlato con il giocatore, lo mandai a Venezia dove, con serietà e classe, giocò in una maniera meravigliosa al punto che, ancora adesso, lo vogliono bene perché li salvò dalla B. I miei giocatori mi chiamavano papà per invogliarmi a concedere dei premi (scherza, nda). Dal punto di vista calcistico, ti affezionavi al potenziale di alcuni talenti, ecco Alvaro Recoba era uno di quelli“.

Poi sulla Nazionale di Mancini aggiunge: “Se l’Italia non va ai mondiali sarebbe una delusione completa visto che sei campione d’Europa in carica. Io comunque credo che Mancio ce la farà perché dentro di sé ha tanta volontà e tanto talento“.