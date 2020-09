Milik-Roma: Il si può arrivare grazie alla Juventus. Le ultime

Milik vicinissimo alla Roma. I partenopei e i giallorossi hanno hanno raggiunto l’accordo. Il sì definitivo di Milik, potrebbe arrivare grazie alla Juventus.

MILIK ROMA JUVENTUS. L’ultimo summit di poche ore fa tra i dirigenti di Roma e Napoli, ha portato la famosa fumata bianca. Al Napoli andranno a 26 milioni bonus inclusi.

Il milione di differenza, spiega Rai SPort, in confronto ai venticinque lo ha messo la Juventus, che paga Dzeko sedici milioni invece di quindici.

C’è un discorso economico che il club doveva affrontare per motivi di bilancio. Il Napoli incasserà i primi diciotto milioni di euro entro l’anno. Questa è la cifra fissa a bilancio dai partenopei.

Ci sono poi otto milioni di bonus, di questi otto, cinque sono certi, bonus di facile conseguimento: legati a numero minimo di presenze e di gol del giocatore. Poi ce ne sono altri tre probabili, ma non certi. Non legati allo scudetto, ma legati alla qualificazione Champions dei capitolini.

Milik, con la Roma firmerà un quadriennale a quattro milioni e mezzo di bonus, più 500.000 di bonus legati ai gol”.

Per la chiusura ufficiale della trattativa, manca davvero pochissimo, forse l’ufficialità potrebbe arrivare addirittura in serata, come afferma la radio ufficiale del club azzurro.

La punta aspettava una chiamata dalla Juventus, che dopo mesi di corteggiamento, senza mai però un’offerta ufficiale a De Laurentiis lo ha mollato.

L’attaccante del Napoli ha capito che i bianconeri non volevano puntare su di lui in questa stagione, né nella prossima a parametro zero.