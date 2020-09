Fulvio Marrucco intermediario ha parlato di Kalidou Koulibaly e della possibilità che resti a Napoli ai microfoni di Radio Goal.

La cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City è ancora in alto mare tanto che il calciatore potrebbe anche restare al Napoli. Con l’imminente addio di Milik, gli azzurri potrebbero tenere il difensore senegalese, dato che nessuna società si avvicina alle richieste economiche di Aurelio De Laurentiis. Secondo l’intermediario Fulvio Marrucco il calciatore non resterebbe controvoglia a Napoli anche perché a quanto ne so tutti i calciatori “vestono piacevolmente la maglia azzurra”. Tra questi c’è anche Koulibaly che si trova “benissimo in città. Così come si trova benissimo Dries Mertens, calciatore che ha fatto un bellissimo gesto non firmando con nessun’altra società, quando invece poteva farlo. Forse però – dice Marrucco – la società dovrebbe muoversi diversamente e non arrivare all’ultimo istante coi rinnovi di contratto”.