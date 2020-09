Calaio: “Osimhen titolare a Parma ma deve migliorare tecnicamente”

Emanuele Calaiò ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Victor Osimhen e del ballottaggio con Mertens.

L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò parla del nuovo attaccante azzurro e dice”Osimhen mi piace perché in questi ultimi anni è mancato un attaccante dà la profondità, si smarca nella maniera giusta ma deve migliorare dal punto di vista tecnico e nella chiusura dei triangoli“. Secondo Calaiò il calciatore va valutato “in test più importante, ma era quello che mancava al Napoli“.

Con Emanuele Calaiò si parla anche del ballottaggio tra Osimhen e Mertens: “Se Gattuso vuole rischiare con il 4-2-3-1 allora si può fare, con il 4-3-3 non credo che possano giocare insieme. Presumo – dice Calaiò – che parta Osimhen titolare e poi entra Mertens“. L’amichevole con lo Sporting Lisbona avrebbe potuto dare qualche indicazione in più su questa questione, ma è saltata e quindi bisognerà attendere domenica la sfida con il Parma. Intanto il cognato del calciatore nigeriano ha parlato della possibilità di non vedere in campo Osimhen dal primo minuto. In tanti si aspettano che possa giocare titolare, ma Gattuso potrebbe lanciare Mertens.