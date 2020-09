Valter De Maggio conduttore di Radio Goal annuncia il passaggio imminente di Arek Milik alla Roma: “Manca davvero un centimetro”.

Si parla oramai da tempo di un passaggio di Arek Milik alla Roma, ma questa volta manca poco lo dice anche Valter De Maggio che annuncia questo affare come in chiusura. “Il calciatore oramai si è convinto e quindi c’è stata la svolta. Il Napoli può chiudere l’affare sulla base di venticinque milioni di euro, oramai manca davvero pochissimo“. Secondo quanto riferito dal conduttore radiofonico oramai si sono create tutte le condizioni per la cessione del calciatore. “Milik è pronto a dire si alla roma, gli ostacoli principali sono stati superati e quindi si può chiudere la trattativa“. In quest’ottica si sblocca pure l’affare che porta “Dzeko alla Juventus, condizione necessaria per liberare il posto per il polacco. Ora bisogna attendere le novità che arriveranno, ma posso dire – conclude De Maggio – che per Milik in giallorosso è praticamente fatta“.