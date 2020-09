La cessione di Arek Milik è sempre più vicina, il polacco non si è allenato ed ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno.

L’annuncio di una cessione di Milik praticamente imminente viene data da Valter De Maggio che fa sapere: “Il polacco non si è allenato. Ha lasciato il training center di Castel Volturno“. A questo punto sono veramente “ore decisive per il passaggio del calciatore alla Roma“. Va ricordato che il club partenopeo e quello giallorosso hanno già trovato un’intesa di massima per il passaggio del centravanti ex Ajax. Milik si è preso 48 ore di tempo per pensarci, ma il fatto di aver lasciato il centro sportivo è sicuramente un segnale di un addio imminente. Nella testa del calciatore c’era anche la possibilità di restare a Napoli, magari per farla pagare a De Laurentiis.

Cessione Milik: ultime notizie

Secondo quanto riferisce Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli oramai aumentano di molto le possibilità che Milik possa andare alla Roma. La “trattativa è in fase avanzata, si aspetta solo l’ok del calciatore per trasferirsi nella Capitale“. Il passaggio arriverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto sulla base di 25 milioni di euro.

Con la cessione di Milik alla Roma il Napoli recupererebbe una parte dei soldi spesa per Osimhen. Non è ancora chiaro se con questi soldi si potrà fare altro sul mercato. Al momento il mercato in Serie A, ma in generale in Europa, è davvero molto complicato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio per tutte le società è molto difficile operare: “Tutte vogliono vendere, nessuna vuole comprare. In futuro, con questa crisi, potrebbe andare anche peggio“. Insomma far quadrare i bilanci è diventato un must per tutte le società, anche per il Manchester City che fino ad ora ha comprato senza badare a spese, mentre ora non va oltre i 55 milioni di euro per Koulibaly.