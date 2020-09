Arek Milik infuriato con Napoli e De Laurentiis lo scrive il Corriere della Sera sulla trattativa che porta il polacco alla Roma.

E’ un Arek Milik furioso che vorrebbe farla pagare al Napoli e De Laurentiis per come è stato trattato nelle ultime settimane. Il polacco non è assolutamente contento dell’esclusione nelle due amichevoli con Pescara e Sporting Lisbona. Ecco perché il calciatore starebbe meditando di far saltare, di nuovo, l’accordo con la Roma. Il Napoli ed il club giallorosso hanno trovato la formula per il passaggio del polacco nella Capitale, ma ora serve il “si” definitivo del giocatore.

Milik, è infuriato, lo scrive il Corriere della Sera, vuole farla pagare al Napoli ed a De Laurentiis ma ovviamente pensa anche alla sua carriera. Se vuole il polacco può decidere di fare uno sgarbo al patron del Napoli, ma poi sa di doversi accomodare in tribuna per tutta la stagione. In questo modo può dire addio già da adesso ad una possibile convocazione per l’Europeo. Ovviamente in questo modo si libererebbe a zero il prossimo anno e potrebbe decidere autonomamente dove andare. Sarà Milik a dover decidere il suo destino, se farla pagare al Napoli e De Laurentiis o se scegliere di giocare.

Sicuramente il polacco può avere qualcosa da recriminare, ma fino ad ora la società lo aveva sempre supportato. Va ricordato che per quasi due anni il centravanti scelto per sostituire Higuain è stato inutilizzabile. In questo caso si è trattato di sfortuna, gli infortuni lo hanno bloccato. Ma nonostante tutto la società gli è sempre stata accanto, così come i tifosi azzurri. Insomma il sostegno non gli è mancato nei momenti difficili, ora però è arrivato il momento di separarsi, perché farlo conviene praticamente a tutti.