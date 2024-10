Milan-Napoli, San Siro si tinge d’azzurro: attesi 12mila tifosi partenopei

Una massiccia presenza di sostenitori napoletani colorerà il Meazza nel big match contro i rossoneri

Il popolo azzurro si prepara a invadere San Siro. Per il big match tra Milan e Napoli il Meazza si tingerà anche di azzurro, con una presenza record di tifosi partenopei pronti a sostenere la squadra di Conte.

I numeri sono impressionanti: 4000 tifosi occuperanno il Terzo Anello Verde, settore ufficialmente destinato agli ospiti. La caccia al biglietto è stata frenetica, con la prevendita esaurita in poche ore per i residenti in Campania.

Ma non è tutto. Altri 8000 sostenitori napoletani, tra cui 3-4000 residenti in Lombardia, saranno distribuiti negli altri settori dello stadio. Una vera e propria marea azzurra che testimonia ancora una volta il legame indissolubile tra il Napoli e i suoi tifosi.

Questa massiccia presenza conferma il momento magico del tifo partenopeo: dopo il sold out contro il Lecce con 51.103 spettatori, il Maradona si prepara a un altro pienone per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica alle 12:30, dove sono attesi oltre cinquantamila tifosi.

La passione azzurra non conosce confini né distanze: da Napoli a Milano, il sostegno alla squadra resta incrollabile. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti live da San Siro e il racconto della straordinaria cornice di pubblico che accompagnerà questa sera il match.