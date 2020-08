Messi non si presenta ai test anti covid col Barcellona, oramai è addio

Lionel Messi non si presente per effettuare i test anti covid con il Barcellona, l’argentino ha disertato la convocazione del club.

Oramai è rottura totale tra il Barcellona e Messi che non si è presentato ai test anti covid che tutte le squadre devono eseguire prima di cominciare il campionato. L’argentino ha comunicato già con un fax la volontà di lasciare il club spagnolo, ma il fatto di aver disertato il raduno per i test è una ulteriore conferma. Messi era atteso alle 10.15 alla Ciutat Eposrtiva ‘Joan Gamper’, ma non si è mai presentato. L’orario fissato per la chiusura era le 12 e l’argentino non si è mai fatto vedere. Domani riprendere la preparazione in vista della Liga e Messi non potrà partecipare fino a quando non avrà svolto tutta la trafila dei controlli.

E’ chiaro che Messi vuole andare via da Barcellona e lo ha dimostrato non presentandosi ai test anti covid. Appuntamento che non ha mancato invece Luis Suarez, altro calciatore in lista di sbarco. Presente anche Arturo Vidal, giocatore messo sul mercato. Insomma solo Messi era assente e questo non fa altro che allontanarlo sempre di più dal Barça. Su di lui c’è il Manchester City di Guardiola che pensa sempre pure a Koulibaly.