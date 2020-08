Spud il ragno del web interviene sul calciomercato del Napoli e sulla cessione di Kalidou Koulibaly, oramai vicinissimo al Manchester City.

Attraverso il suo profilo twitter Spud fa alcune rivelazioni su Koulibaly al Manchester City, trattativa oramai in piedi da molto tempo. Rispondendo agli utenti il ragno del web fa sapere che Koulibaly ha l’85% di possibilità di andare in Premier League. Il Manchester City lo sta corteggiando ed ha chiesto al Napoli di attendere fino a settembre. Il club inglese è impegnato a sondare il terreno per Messi, che oramai è sempre più vicino all’addio dal Barcellona. Questo ha rallentato anche le altre trattative del club di Guardiola che non ha mai mollato la presa sui veri obiettivi di mercato.

Per il Manchester City, Koulibaly restare una priorità e secondo Spud gli inglesi non offriranno più di “60/65 milioni di euro. Prendere o lasciare”. Insomma De Laurentiis, che aveva parlato di avvoltoi pronto a beccare i suoi top player, dovrà farsene una ragione. Da un lato può tenersi Koulibaly, dall’altro se lo vuole cedere non percepirà gli 80/90 milioni di euro che sta richiedendo. La trattativa a questo punto diventa sempre più complicata, con la società azzurra che dovrà fare una dificcile scelta. Intanto Allan ha salutato tutti e va all’Everton, mentre Milik può andare alla Roma.