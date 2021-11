Mertens: ” Torno in Belgio? a Napoli si sta più che bene, sono felice”

Dries Mertens dal ritiro del Belgio giura amore al Napoli. L’attaccante a fine anno non sembra disposto a lasciare la maglia azzurra.

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Mertens ha toccato vari argomenti tra i quali il Napoli:

“E’ molto bello e fonte d’orgoglio poter tornare a far parte di questo gruppo. Mi è mancato non potermi allenare con i miei compagni, siamo grandi amici e vorrei sempre essere al loro fianco. Non sono stato convocato per la finale four di Nations League, ma capisco la scelta del C.T., che ha avuto i suoi motivi: ero reduce da un infortunio, quindi ha chiamato qualcun altro. Ero dispiaciuto e frustrato: mi ha fatto male non esserci, però tutto questo appartiene al passato: adesso mi concentro sul presente ed il futuro”.

Mertens nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Che prospettive ci sono, in vista dei Mondiali in Qatar? Partiamo da un aspetto: la dobbiamo finire di dire che il Mondiale in Qatar sarà la nostra ultima chance di vincere qualcosa, perché non è così. Per me potrebbe esserlo e spero di esserci, ma c’è molta qualità anche nelle prossima generazione. Credo nei giovani del Belgio e sono sicuro che potranno portate in alto i colori nazionali. Facciamo parte delle selezioni che possono credere nella vittoria della competizione, questo è certo. Parteciparvi sarà bellissimo, ma ci sono tante avversarie forti: basta guardare la panchina della Francia”.

Infine, Mertens si concede una battuta sul possibile ritorno in Belgio prima di concludere la carriera da calciatore. Una prospettiva, questa, che non sembrerebbe convincere appieno Mertens, che a Napoli sta più che bene: “Nel calcio mai dire mai… Non credo, ma vediamo. Sono molto felice a Napoli“, ha concluso l’attaccante azzurro.