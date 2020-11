Leopoldo Luque, il medico che ha operato Maradona al cervello ha diramato il primo bollettino sulle condizioni del pibe de oro.

L’operazione a Diego Armando Maradona è riuscita, lo ha riferito alla stampa il medico personale del Pibe Leopoldo Luque.

Il dottor Luque ha rimosso l’ematoma subdurale, riscontrato al pibe de oro in seguito ad una tac. L’intervento è riuscito ora bisognerà aspettare.

“Abbiamo rimosso l’ematoma subdurale con successo. Maradona ha reagito molto bene all’intervento, e adesso è sveglio e vigile. L’intervento è durato un’ora e venti minuti. Abbiamo inserito un drenaggio che con ogni probabilità verrà rimosso tra 24 ore. Ora non resta che aspettare”.

Le parole di Luque hanno dovuto attendere qualche istante a causa dei canti e delle grida delle persone che si sono radunate nei pressi della clinica dove è stato operato Maradona.

I tifosi si sono radunati per esprimere il loro affetto per Maradona. La gioia e i festeggiamenti dopo la notizia che l’intervento era riuscito hanno ritardato il medico, circondato dai giornalisti.

Ad attendere l’esito dell’intervento c’erano le sue figlie Dalma e Janita Maradona, sua sorella Ana e anche Verónica Ojeda. Le figlie di Maradona hanno pubblicato alcuni messaggi suoi social, ringraziando tutti per la vicinanza e rassicurando sull’esito dell’intervento:

“Sono appena uscita dalla clinica, voglio solo ringraziare tutti voi per le continue dimostrazioni di amore per mio padre, mia sorella e me. Grazie a tutti coloro che hanno pregato per lui! “, ha scritto Dalma Maradona.



Anche L’altra figlia, Janita, ha pubblicato un tweet di felicità: “Ora la vita sembra un po ‘più leggera”.