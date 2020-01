Manchester United su Milik. Pronti 60 ml per De Laurentiis. Ecco le ultime

Manchester United su Milik. Secondo il The Sun i Red Devils hanno preparato un’offerta da 60 milioni per l’ attaccante polacco del Napoli.

Il Manchester United vuole Milik. L’attaccante del Napoli è finito nelle mire dei Red Devils che seguono da tempo anche il difensore Koulibaly. Secondo quanto rivela il tabloid britannico The Sun, il Manchester United per arrivare a Milik sarebbe disposto ad offrire 60 milioni per convincere Aurelio De Laurentiis.

Il contratto di Milik con il calcio Napoli scadrà nel 2021 e non è stato ancora rinnovato. Dopo aver perso l’asta per Erling Haaland, accasatosi al Borussia Dortmund, l’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe invitato al dirigenza dello united a tentare l’affondo Milik.



Secondo il The Sun le possibili strade sono due: o Milik rinnoverà finalmente con il Napoli, oppure partirà, da capire solo se adesso o unicamente in estate. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Da settimane i giornali italiani parlano di prolungamento vicino per Arek Milik con il Napoli. Ma ad oggi l’intesa definitiva tra i suoi rappresentanti e De Laurentiis non è stata ancora trovata.