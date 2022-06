Malfitano: “Dichiarazioni esagerate di Spalletti e De Laurentiis. Parlare di scudetto è fuori luogo”

Fiumi e fiumi di inchiostro scritti per le parole di Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis. Visioni completamente opposte che i due hanno rilasciato nelle scorse settimane. Da una parte Spalletti ritiene che sarà difficile riconfermarsi tra le prime quattro posizioni che valgono l’accesso alla Champions League, dall’altra De Laurentiis che parla di scudetto.

La firma storica della Gazzetta dello Sport ora in pensione Mimmo Malfitano ha parlato di diversi argomenti a Radio Marte, tra cui le dichiarazioni di Spalletti e De Laurentiis: “Per me hanno esagerato entrambi con le loro dichiarazioni. Mi sembra fuori luogo parlare di scudetto per quello che sarà l’organico del Napoli. Siamo a 20 giorni dall’inizio del ritiro e non si hanno delle certezze. Trovo però pretestuoso da parte di Spalletti dire che questa squadra farà fatica a rientrare tra le prime quattro”.