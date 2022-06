Caiazza: “Koulibaly, no alla Juventus. Non è traditore come Higuain. Ecco la verità”

Salvatore Caiazza, nel consueto editoriale per Calciomercato.com ha commentato le voci che vorrebbero Koulibaly alla Juventus.

“Ovunque ma non alla Juventus. Kalidou Koulibaly non ha ancora scelto il suo futuro ma di certo non sarà bianconero. Non ha voglia di passare come un traditore modello Higuaìn il difensore senegalese. È troppo legato ai colori azzurri per trasferirsi da Madama così come fece il Pipita.

Eppure alla corte degli Agnelli guadagnerebbe molti più soldi di quelli che gli offre De Laurentiis. Ma l’amore verso Partenope va oltre i milioni di euro della Signora. Piuttosto resta ancora un altro anno con Spalletti per poi liberarsi a parametro zero a gennaio prossimo. In quel caso potrebbe poi accordarsi liberamente con il Barcellona. Il club catalano, infatti, lo vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato di Xavi.

Ma servono almeno 30 milioni per acquistare il cartellino di Kalidou. E di questi tempi neanche una società blasonata come il Barcellona può spendere”.