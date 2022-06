Mandarini: “Meret rinnova a breve. Sirigu ideale ed Ostigard ha come idolo un napoletano doc”

Nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini. Il calciomercato è l’argomento di punta in questa fase, con tante trattative che vanno avanti: “Meret rinnova a breve, è una trattativa che va avanti da un po’ di tempo. Per affiancarlo Sirigu è il profilo ideale. Con Ospina oramai è difficile, per cui si ripartirà da loro secondo me“.

Sul tassello in difesa Mandarini rivela: “Ostigard ha una presenza in area importante. Ama l’anticipo, lo sa fare e stacca molto bene: una caratteristica che ha sempre apprezzato nel suo idolo Fabio Cannavaro. Mi sono informato sui siti che seguono il Brighton ed ho notato che tanti tifosi hanno sempre utilizzato bei commenti per lui. Quest’anno è stato al Genoa e nonostante la retrocessione, è venuto fuori in una situazione difficile: questo è un elemento in più che avvalora quando di buono ha fatto malgrado le difficoltà“.