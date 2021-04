Maggiori differenze tra le scommesse online e le sale fisiche

Il mondo delle scommesse è stato completamente sovvertito dall’arrivo della pandemia da Coronavirus. Infatti, con l’esperienza del 2020, sono stati moltissimi gli esercizi commerciali che non hanno potuto riaprire se non quando in sicurezza, per brevissimi periodi di tempo. In più, com’è noto, per un altrettanto ampio lasso di tempo moltissimi sport si sono completamente fermati e questo ha reso ancor più complessa la sopravvivenza delle sale scommesse fisiche.

Questo fenomeno, senza dubbio dannoso, ha aperto la strada allo sviluppo e all’evoluzione di un altro filone sul gioco d’azzardo: le scommesse sportive online. Infatti, alla ripresa degli sport gli appassionati si sono potuti riversare nelle sale digitali e, così facendo, hanno potuto riassaporare il vecchio divertimento. Certo, l’apertura delle scommesse digitali non cancella il periodo nero vissuto dalle sale fisiche né ci fa dimenticare che, ancor oggi, sono molte le persone che stanno rischiando il proprio lavoro. I casinò che hanno raccolto la maggiore eredità delle agenzie fisiche sono i Novoline online casino.

Vediamo ora qual è la storia delle scommesse sportive in Italia. Nascono nel 1997, soltanto pochi mesi prima dell’avvento del Mondiale di Calcio di Francia 1998. Prima ancora esisteva il solo Totocalcio. Le scommesse disponibili erano pochissime e si contendevano il posto con le schedine e il “fare 13”, uno dei maggiori sogni degli italiani. Le agenzie ippiche collassarono e furono rimpiazzate o si reinventarono agenzie di scommesse sportive. Questa evoluzione ha portato poi a dove siamo oggi con l’arrivo di sempre più campionati e sport su cui scommettere. Il successo di questo gioco è da imputare alle quote delle scommesse sportive che offrono un novero di opzioni di altissimo profilo, permettendo ai giocatori di sbizzarrirsi nelle scommesse più creative che si possono immaginare. Inoltre, con la digitalizzazione e la possibilità di seguire tutte le sfide in tempo reale, sono divenute sempre più importanti le scommesse live che, attraverso internet e l’online betting, hanno trovato la loro consacrazione.

Oggigiorno, l’intero mondo delle scommesse sta spingendo verso un maggiore e massivo utilizzo delle quote online e delle scommesse in rete. In tempi rapidissimi stanno nascendo e continuano a venir fuori sempre più siti e operatori diversi in tema di calcio, basket, tennis e tanti altri sport. Questi, ovviamente, vogliono conquistare la clientela e offrono dei bonus sempre migliori, si inseguono nell’offerta di quote elevatissime e di altre meravigliose promozioni per i giocatori. La straordinaria apertura verso nuove licenze AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha fatto si che il mercato divenisse sempre più competitivo e che offrisse ai giocatori delle opzioni sempre più convenienti.

L’ultimo passo compiuto dalle scommesse online e che, contestualmente, ha sancito il superamento di quelle fisiche è stato realizzato con l’arrivo dello streaming online. Difatti, con l’acquisizione dei diritti per trasmettere le gare online, i bookmaker online sono riusciti a offrire ai propri clienti un servizio che oggi è assolutamente impareggiabile e che, se considerato assieme alle quote migliori e ai bonus esclusivi, rende una volta per tutte la scommessa digitale più conveniente, veloce e sicura della scommessa fisica.

In sintesi, l’anno 2020 – segnato irrimediabilmente da una pandemia – ha sancito l’uscita di scena delle vecchie sale da gioco e dei suoi avventori che si sono spostati verso il mondo digitale in grado di offrire loro un intrattenimento più semplice, veloce, divertente e soprattutto conveniente.