Enrico Fedele ex dirigente ed opinionista tv è sicuro: il Napoli di De Laurentiis ha scelto già l’allenatore per la stagione 2021/22.

L’addio di Gennaro Gattuso a fine stagione è inevitabile, i margini di trattativa si sono interrotti oramai da tempo. De Laurentiis ha avuto pure qualche ripensamento, ma il tecnico calabrese oramai ha deciso di andare via, anche perché non gli sono piaciuti alcuni atteggiamenti della società. Secondo Enrico Fedele oramai il Napoli ha scelto il nuovo allenatore ed è “Maurizio Sarri, in caso di qualificazione alla prossima Champions League sarà lui il tecnico degli azzurri, non ci sono dubbi, la scelta è stata fatta“. L’ex dirigente a Televomero durante Tribuna Sport dice che “Sarri è professionista completamente cambiato rispetto al passato, con un’altra consapevolezza. Il tecnico toscano ha capito che un allenatore non può essere più determinante dei calciatori. Sa che servono gli acquisti giusti, così ha vinto dei trofei“.

In questi giorni si è parlato in maniera insistente del possibile approdo di Dionisi dell’Empoli sulla panchina del Napoli. Fedele boccia il nome di Dionisi e dice: “Mica dobbiamo fare la squadra dell’Empoli? Già ci sono altri calciatori che hanno giocato tra le fila dei toscani, come Hysaj e Di Lorenzo“. Secondo quanto riferito da Fedele la qualificazione Champions è fondamentale per il Napoli e per il ritorno di Sarri. Tanto che Aurelio De Laurentiis sta preparando anche un piano di cessioni ed acquisti in caso di qualificazione. Una strategia che permetterebbe qualche sacrificio in meno sul mercato, anche se qualche big partirà lo stesso.