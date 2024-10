Lukaku-Milan, storia di un amore impossibile: dal “mai nella vita” alla sfida di San Siro

Big Rom torna nello stadio che ha fatto tremare con la maglia dell’Inter, questa volta da attaccante del Napoli

La sfida tra Milan e Napoli assume un sapore particolare per Romelu Lukaku. Il bomber belga ritorna a San Siro, teatro di mille battaglie e di un rapporto mai sbocciato con i rossoneri, anzi.

“Mai, mai, mai, mai“. Queste le parole di Big Rom a Matteo Barzaghi di Sky nel gennaio 2022, quando gli fu chiesto di un possibile futuro al Milan. Parole nette, accompagnate da quei caratteristici movimenti della testa che non lasciavano spazio a interpretazioni. Eppure, il destino a volte gioca strani scherzi.

La scorsa estate il club rossonero ha seriamente pensato a lui. Mentre si complicava la pista Zirkzee, la dirigenza milanista ha sondato il terreno col Chelsea. Un corteggiamento mai decollato, concluso con l’approdo di Big Rom al Napoli di Antonio Conte.

Ma è impossibile dimenticare quel “I’m the fucking best” urlato dopo la cavalcata trionfale nel derby del febbraio 2021. L’Inter di Lukaku dominava il Milan con un 3-0 che indirizzava lo scudetto. Il belga era il re di Milano, almeno della sponda nerazzurra.

E come dimenticare la lite con Ibrahimovic in Coppa Italia? Due giganti faccia a faccia, ex compagni al Manchester United trasformati in nemici giurati. “Non era lui”, dirà anni dopo Zlatan, oggi dirigente rossonero. “L’Italia ti cambia”.

Ora Big Rom cerca il riscatto. Le ultime prestazioni col Napoli non sono state all’altezza: due partite a secco contro Empoli e Lecce, lontano dai numeri che Conte si aspetta da lui. Ma il Milan risveglia sempre qualcosa nel bomber belga. E San Siro è pronto a un’altra notte di passione.

Seguite la diretta del match su napolipiu.com: commenti, analisi e tutte le reazioni del post partita in tempo reale.