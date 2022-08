Lite furibonda tra Alvino e Specchia a causa di ‘Spalletti’ – VIDEO

Carlo Alvino e Paolo Specchia protagonisti di una lite furiosa a Castel di Sangro durante la diretta di Kiss Kiss Napoli. Il giornalista e voce ufficiale del calcio Napoli durante le amichevoli estive, ha litigato in modo furente con l’allenatore Paolo Specchia, ospite fisso della serata a Castel di Sangro durante la diretta di Radio Goal.

Specchia-Alvino: lite furibonda, il video

“Non ha la bibbia del calcio” ha detto Alvino a Specchia che ha risposto per le rime. La lite tra i due è scoppiata a causa degli schemi difensivi applicati da Luciano Spalletti. Lo stesso allenatore nell’intervista post partita ha fatto capire che gli piace subire gol, nemmeno durante le amichevoli estive, ma la sua squadra in tre partite contro Adana, Maiorca e Girona ne ha subiti già quattro, un fattore che fa scattare un campanello d’allarme visto che il campionato sta per comincia. Proprio nella sfida Napoli-Girona si è visto troppo spesso un buco a centrocampo in cui si sono infilati facilmente centrocampisti e attaccanti avversari. Questo argomento di discussione è partita la lite tra Alvino e Specchia ed è dovuto intervenire Valter De Maggio per riportare la calma sul palco, allestito in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro fino a sabato quando ci sarà anche l’amichevole, con sconto, tra Napoli ed Espanyol.