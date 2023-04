Lecce-Napoli, Jolanda De Rienzo: “Per Spalletti c’è una sola buona notizia”

La partita tra Lecce e Napoli nella 29ª giornata di Serie A è stata commentata dalla giornalista sportiva Jolanda De Rienzo.

Nonostante il successo per 2-1 degli azzurri, non è stata una partita brillante per la squadra di Spalletti. Il Napoli ha subito il pareggio dei salentini di Di Francesco e ha dovuto aspettare la frittata di Gallo e Falcone per conquistare i tre punti. Nonostante ciò, la squadra di Spalletti ha consolidato il primato in classifica con 74 punti dopo 29 giornate, momentaneamente a più diciannove sulla Lazio, mentre il Lecce ha subito la sesta sconfitta consecutiva.

Jolanda De Rienzo ha commentato su Twitter: “L’unica notizia positiva per il Napoli di Spalletti: il risultato. Calo fisico di tutta la squadra da due partite, soprattutto il centrocampo, così i difensori fanno il doppio della fatica. Da stasera senza centravanti, Kvara senza turbo. Il tifo contro…E mercoledì a San Siro!“.

Il giornalista Antonello Perillo, ha aggiunto: “La vittoria contro il Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il Milan. Napoli poco brillante ma 3 punti giusti, anche se è servito un autogol. Su tutti muro Kim, Lobotka e capitan Di Lorenzo. Brutti i cori contro De Laurentiis“. Nonostante i commenti critici sulla prestazione del Napoli, la squadra ha ottenuto una vittoria importante per il cammino verso lo scudetto, che potrebbe ampliarsi anche con la champions, mercoledì prossimo in una difficile sfida contro il Milan a San Siro.