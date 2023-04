Chiariello: “Napoli che fortuna col Lecce” poi tirata di orecchie ai tifosi

Umberto Chiariello commenta Lecce-Napoli sfida valida per la 29sima di Serie A, vinta dalla squadra di Luciano Spalletti.

Il giornalista al termine di Lecce-Napoli a Canale 21 ha detto: “Ci sono annate in cui va davvero tutto bene. È successo anche contro il Lecce, con il Napoli che ha vinto grazie ad un colpo di fortuna. Sto pensando all’autogol di Gallo, viziato da un tocco molto goffo di Falcone. A questo punto, però, sappiamo già che sarà Simeone a giocare contro il Milan in Champions League, visto che Simeone è infortunato e Osimhen è in forte dubbio“.

Secondo Chiariello quello visto con il Lecce è stato un Napoli molto al di sotto delle proprie “possibilità, magari erano con la testa già a Milano? Non lo so, ma non diciamolo a Spalletti che potrebbe prenderla male. Lazio-Juventus sarà una gara importante nella quale ogni risultato che uscirà sarà accettato con soddisfazione perché il Napoli guadagnerà punti almeno su una delle due. Non sappiamo ancora se ai bianconeri daranno nuovamente i quindici punti sottratti loro dalla Giustizia Sportiva“.

Non è mancata anche un tirata di orecchi da parte di Chiariello agli ultras del Napoli: “È stata una follia insultare De Laurentiis. State sporcando uno scudetto che è un risultato straordinario“.