La Marca: “Napoli intrigato da Samardzic e Danso. La situazione”

L’avvocato Domenico La Marca offre una panoramica sul futuro del Napoli e i potenziali colpi di mercato.



CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro della SSC Napoli è al centro dell’attenzione. Nel recente intervento al programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione, l’avvocato Domenico La Marca ha offerto un’analisi dettagliata dei potenziali sviluppi per il club partenopeo.

Lazaro Samardzic, giovane stella in crescita, potrebbe essere un importante acquisto per il Napoli. “Samardzic sarebbe un grande colpo, un giovane di enorme potenziale pronto per un definitivo salto di qualità”, ha affermato La Marca. “Dal punto di vista economico, si tratterebbe di un’operazione che rientra nei parametri della società partenopea. Sarebbe una risorsa per Luciano Spalletti, potendo variare modulo tattico in corso d’opera.”

Nel dibattito sul futuro del club, La Marca ha espresso la necessità di risolvere le questioni legate a Cristiano Giuntoli e Kim Min Jae. Mentre un addio del direttore sportivo Giuntoli sembra quasi scontato, la situazione del difensore centrale Kim è più incerta.

In caso di addio di Kim, La Marca ha citato il nome del promettente difensore Kevin Danso, attualmente in forza al Lens. “Danso è un centrale che si sta mettendo in mostra per la sua autorevolezza e per le sue qualità tecniche e fisiche”, ha detto La Marca. “Impressiona per la sua capacità di giocare con entrambi i piedi e possiede una velocità che lo rende difficile da superare“.