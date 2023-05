Un tifoso sfegatato del Napoli sorprende Victor Osimhen con un tatuaggio speciale – FOTO

Un tatuaggio speciale impresso sulla pelle di un tifoso del Napoli come omaggio a Victor Osimhen e ricondiviso dal nigeriano.

E’ un Napoli che ha fatto letteralmente impazzire tutto l’ambiente con una stagione straordinaria e il tanto ambito Scudetto che è finalmente tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Un calore senza precedenti quello mostrato nel capoluogo campano attraverso cori, bandiere, tamburi, macchine d’epoca colorate d’azzurro e ogni angolo di Napoli addobbato a festa per il tanto atteso traguardo. I tifosi del Napoli hanno dato adito alla più disparata fantasia cimentandosi in iniziative di ogni genere come capelli tinti d’azzurri, straordinarie coreografie o addirittura tatuaggi di ogni genere.

L’AMORE PER NAPOLI E OSIMHEN: IL TATUAGGIO SPECIALE DI UN TIFOSO

Dall’arrivo di Victor Osimhen a tanti nuovi acquisti, ex sconosciuti, come Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia: una versione 2.0 del ‘vecchio’ Napoli dei vecchi pezzi di storia come Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, ma un rendimento che ci lascia a bocca aperta. 26 partite vinte, 5 pareggi e 4 sconfitte per un totale di 70 gol segnati e 25 subiti ed una media di 2 gol a partita.

Una vera e propria macchina da gol con una ‘variante’ offensiva lì davanti che ha fatto male e non poco alle retroguardie avversarie, quella formata da Victor Osimhen e l’assist-man Kvaratskhelia. I tifosi del Napoli se ne sono letteralmente innamorati, dandone prova con diverse iniziative.

L’ultima è dedicata proprio a Victor Osimhen e riguarda un tatuaggio speciale che un tifoso del Napoli si è fatto tatuare sulla gamba e che ritrae il volto dell’attaccante nigeriano con i suoi segni distintivi: i suoi capelli biondi e la maschera che lo accompagna ormai dall’ormai passato infortunio dopo il contatto con Milan Skriniar.

La storia che ritrae il tatuaggio del tifoso è stata ovviamente ricondivisa dal nigeriano che ha taggato il supporter partenopeo commentando con una manina e la didascalia: “FNS” (Forza Napoli Sempre, ndr), per terminare con un cuore azzurro.

Di seguito la foto del tatuaggio speciale: