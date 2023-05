Venerato: “Kim-Napoli? C’è preoccupazione per il rinnovo. Le ultime su Meret”

Ciro Venerato rivela che a proposito del futuro tra Kim ed il Napoli, c’è preoccupazione per il rinnovo e rivela le ultime su Meret

Ciro Venerato parla delle notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Ai microfoni di 1 Station Radio, durante il programma 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione, il giornalista esperto della Rai dichiara: “Futuro Kim? È giusto preoccuparsene in considerazione di una clausola che potrebbe attirare le attenzioni di diversi club di Premier. Il Napoli spera che il coreano faccia una scelta di vita come fatto da Kvara. Kim è uno di quei calciatori che più è rimasto deluso dai quarti contro i rossoneri, e che dunque potrebbe decidere di ritentare l’impresa nella prossima stagione. Mi auguro, come la società, che il giocatore possa seguire il cuore e decidere di restare in azzurro”.

Venerato indica il nome del possibile sostituto di Meret se il friulano dovesse andare via

Venerato ha poi proseguito: “Il Napoli monitora qualche portiere, anche in sostituzione di Alex Meret? Sì, anche se il club auspica la permanenza del friulano. C’è da registrare un interesse, soprattutto nei mesi scorsi, del Tottenham per il portiere azzurro. A tal motivo il club partenopeo ha seguito Vicario, sul quale incombe però l’Inter, forte anche dell’eventuale cessione di Onana. Il mio parere, tuttavia, è che il portiere del Napoli nella prossima stagione sarà proprio Alex Meret”.