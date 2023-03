“La Juve può ancora vincere lo scudetto”: i calcoli di un tifoso diventati virali. La risposta da Napoli è da applausi

La Juve può ancora vincere lo scudetto: i calcoli di un tifoso bianconero sono diventati virali sui social.

Nonostante sembri che le sorti del campionato italiano siano già segnate, un tifoso della Juventus ha fatto parlare di sé grazie ad un calcolo aritmetico che ha condiviso sui social. Confrontando il calendario della squadra di Allegri con quello del Napoli e immaginando alcuni risultati ipotetici, il tifoso bianconero ha dimostrato come, dalla sua prospettiva, la vittoria in Serie A per i bianconeri sia ancora possibile.

La prima condizione necessaria è quella di recuperare i quindici punti persi a causa della penalizzazione, che attualmente vede la Juve distante dalla Champions League nonostante sia virtualmente seconda a -15 dal Napoli.

Scudetto alla Juventus ? I calcoli di un tifoso bianconero

Secondo il tifoso, alcuni risultati clamorosi potrebbero favorire la Juventus, come ad esempio la sconfitta del Napoli contro Milan, Juve, Inter e Bologna e la conquista di un solo punto contro Lecce, Udinese, Fiorentina e Monza. Invece, la Juve dovrebbe vincere quasi tutte le partite rimanenti per arrivare a quota 85 punti, uno in più del Napoli.

Questi risultati sono frutto della fantasia del tifoso, una cavalcata vincente della Juve alla luce dei prossimi processi sembra molto improbabile, come hanno sottolineato anche i tanti commenti dei tifosi azzurri che si possono leggere sul web:

“Tabella che non nuoce anzi aiuta di più’ il Napoli a spingere sull’acceleratore fino alla matematica certezza come appunto recentemente ha detto il capitano Di Lorenzo”.

“Cani, leoni messi insieme e zebre… Si vede che in Calabria hanno aperto uno zoo fresco di pacca!”.

“Intanto gli arbitri li stanno aiutando ad entrare in Champions ma lo scudetto se lo possono solo sognare”.

“Ora gridano alla vendetta, ma se non ricordo male le 5 polpette al Maradona le hanno prese prima della penalizzazione”.

“Avendo a totale disposizione,come sempre, una simile classe arbitrale capace di convalidare un gol viziato da ben tre falli di mano e’ normale che i tifosi juventini si lasciano andare ai sogni più’ utopistici”.

“Lo scudetto del Napoli li sta devastando e distruggendo più del -15”.