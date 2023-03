Juventus-Napoli e Napoli-Salernitana: La serie A ufficializza date e orari

Juventus-Napoli e Napoli-Salernitana: il calendario ufficiale delle prossime giornate di Serie A, dalla 29ª alla 32ª.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prossime giornate di campionato e delle semifinali di Coppa Italia, con diverse sfide di alta classifica e big match per l’Europa. Nel weekend di Pasqua, la 29ª giornata vedrà Napoli, Inter e Milan anticipare le loro partite al venerdì sera (7 aprile) contro Lecce, Salernitana ed Empoli per prepararsi al meglio per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Lazio-Juventus sarà il posticipo del sabato pre-pasquale.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra di mister Luciano Spalletti affronterà la Juventus in posticipo domenica 23 aprile alle 20.45, mentre il tanto atteso derby con la Salernitana di Paulo Sousa si terrà sabato 29 aprile alle 15. Napoli-Verona, invece, si giocherà sabato 15 aprile alle 18.

La Lega Serie A ha reso noti anche i dettagli delle semifinali di Coppa Italia. Ora i tifosi possono organizzarsi al meglio per non perdere nemmeno un minuto delle prossime partite della loro squadra del cuore.