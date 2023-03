Pistocchi: “La mediocre classe arbitrale combina disastri”

Inter-Juventus: fallo di mano di Rabiot e Vlahovic, Pisocchi punta i riflettori sulla classe arbitrale italiana.

Durante la partita Inter-Juventus, il fallo di mano di Rabiot e Vlahovic ha riacceso i riflettori sulla classe arbitrale italiana. Il designatore Gianluca Rocchi ha discusso la situazione con i suoi collaboratori, cercando di fare chiarezza su tante imprecisioni. L’Inter continua ad avere dei dubbi riguardo a ciò che le immagini non hanno chiarito completamente, e quindi è meglio non nascondersi. I vertici arbitrali hanno le idee chiare, con in mano l’audio della conversazione fra Mazzoleni nel VOR e Chiffi in campo a San Siro. Hanno cercato per oltre quattro minuti il frame risolutivo tra le 24 telecamere presenti nell’impianto, ma non è stato trovato alcun frame utile.

Come già accaduto con l’audio di Pjanic, nessuno ha visto né sentito nulla. La Juventus continua a beneficiare degli errori degli arbitri italiani, nonostante sembrasse che le cose stessero prendendo una piega positiva. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Maurizio Pistoicchi, che insieme a Ziliani e noi di napolipiu.com ha sempre denunciato le “sviste” dei direttori di gara.

“Senza guida-Trentalange inibito 6 mesi per lo scandalo D’Onofrio- e con un designatore arbitrale-Rocchi- che da arbitro ne ha combinate di tutti i colori, la mediocre classe arbitrale italiana con al var i Mazzoleni di turno può solo combinare disastri. Questo è il problema“. Ha scritto il giornalista sui propri canali social.

La cosa che fa davvero riflettere è che ora che lo scandalo è venuto fuori nemmeno arrossiscono e nemmeno chiedono scusa ed invece di farsi vedere di meno continuano a pontificare facendo finta di nulla. Il tutto con il supporto della solita stampa di regime.