Juan Jesus: “Champions? Zittito chi ci snobbava. Col Sassuolo vogliamo i tre punti”

Juan Jesus dichiara che sono stati zittiti coloro che hanno snobbato il Napoli in Champions League e vuole i tre punti col Sassuolo

Juan Jesus risponde alle domande di Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze dell’emittente ufficiale del club partenopeo. Ospite del salotto settimanale, l’ex Roma e Inter dichiara: “Sorriso al gol di Leo Ostigard? Nel Napoli conta la squadra, fare risultato, conta chi entra e fa bene. Non si sente la mancanza degli assenti, chi entra non li fa rimpiangere e questa è la cosa più importante. Champions straordinaria? Un percorso molto bello, quando è uscito il girone dicevano: è tosta per il Napoli, difficile, c’è l’Ajax, il Liverpool, i Rangers, ma nessuno aveva messo in evidenza che c’è anche il Napoli. Abbiamo spento le chiacchiere e adesso andiamo a Liverpool giocando come se fosse la prima partita del girone.

Col Liverpool vi giocate il primo posto. Quanto è importante? “E’ importante arrivare primi, perché poi giocheremmo la seconda partita in casa davanti al nostro pubblico, anche se non vale più il gol doppio in trasferta, sarebbe importante decidere tutto nella sfida degli ottavi di ritorno”.

Questo Napoli è il più forte in cui hai giocato? “Sicuramente tra le più forti, perché ho giocato anche in una Roma con Totti, De Rossi, Szczesny e tanti campioni, ma eravamo molto forti, peccato non aver vinto il titolo. Anche questo Napoli è forte, ma ci sono molti giovani e le stagioni sono diverse”.

Sei sorpreso della stagione di Kim? “E’ un difensore potentissimo, forte tecnicamente. Ci sta stupendo veramente tutti, perché nessuno ne parlava. E’ fortissimo di testa, complimenti al direttore, è stato molto bravo a pescarlo e portarlo da noi”.

Che ne pensi della vittoria di Roma? “Vincere gli scontri diretti in un campionato così, valgono mezzo punto in più. Abbiamo inciso all’Olimpico, portando palla, giocando alla nostra maniera. E’ stato importante portare a casa i tre punti”.

Il Napoli è pronto per il Sassuolo? “Noi siamo sempre pronti, anche se sono partite ravvicinate. Oggi abbiamo fatto un bell’allenamento, la squadra è pronta e anche domani faremo del nostro meglio”.

Juan Jesus conferma che il Napoli è un grande gruppo

Napoli grande gruppo? “Sicuramente, ma non che l’anno scorso non lo eravamo. Abbiamo tanto da fare, c’è tanta strada davanti a noi. Finiamo le ultime partite e poi c’è la sosta, ma siamo un gruppo di ragazzi pronti a dare sempre il cento per cento per il Napoli”.

Arduo percorso fino alla sosta? “Adesso pensiamo al Sassuolo, vogliamo i tre punti. Poi c’è l’Atalanta e sappiamo che a Bergamo sarà difficilissima, ma pensiamo partita per partita. Anguissa? Sta bene, sta bene”.

Che aspettative hai dal Mondiale per il Brasile? “Il Brasile è una delle nazionali più forti, ha giocatori fortissimi tra portieri, difesa, centrocampo e attacco. Minimo ambisce ad una semifinale, speriamo che il Brasile possa vincere il Mondiale, così saremo gli unici ad avere le sei stelle sul petto”.

Quest’anno la squadra è piena di calciatori giovani? “Nel calcio si diventa uomo molto prima, la personalità e il carattere o ce l’hai o non ce l’hai, questi ragazzi hanno una storia importante alle spalle”.

JJ… Jamm Jà? “E’ molto bello, me l’ha consigliato un mio amico, visto che a Napoli dicono tutti così”.