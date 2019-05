James Rodriguez tra Juve e Napoli: E’ guerra in serie A! In Spagna si vocifera un rientro al Real, ma pare che le due squadre siano pronte alla sfida

James Rodriguez tra Juve e Napoli: E’ guerra in serie A! In Spagna si vocifera un rientro al Real Madrid del calciatore ma pare che le due squadre siano pronte alla sfida a suon di milioni pur di acquistarlo. Le ultime

James Rodriguez attira la Juve e gli azzurri

James Rodriguez conteso da Juventus e Napoli sa che tornerà a Madrid il prossimo luglio. Quindi tutto indica che il primo passo sarà capire le le intenzioni del club spagnolo e valutare le offerte. Le due squadre top della Serie A vogliano sfidarsi a suon di milioni pur di acquistarlo. Secondo indiscrezioni, la Juventus sarebbe la favorita. James ritroverebbe Cristiano Ronaldo a Torino, con il quale condivise 3 stagioni importanti nel Real Madrid. In questo momento arriva una nuova incredibile offerta in serie A quella del Napoli.

E’ guerra per il colombiano

Tuttavia, il colombiano potrebbe lasciare Cristiano Ronaldo per unirsi a un’altra squadra italiana: il Napoli. Secondo le indiscrezioni spagnole il club azzurro è in guerra con la Juventus per impadronirsi di James Rodríguez. Entrambe le squadre della Serie A sono interessate a fare tutto per il colombiano, compresi i 70 milioni attualmente richiesti dal Real Madrid per la sua partenza.

Da parte del Real Madrid, sperano che la partenza di James Rodriguez sarà completata in fretta dal momento che 70 milioni della sua clausola saranno utilizzati per completare il pagamento di altri obbiettivi, come Eden Hazard. Il colombiano dovrà decidere nelle prossime settimane se andrà in Juventus con Cristiano Ronaldo o la sua competizione indosserà la maglia del Napoli.

La concorrenza inglese

Oltre la serie a c’è pure da considerare le tre squadre inglesi che nei mesi scorsi dimostrarono forte interesse per lui: Liverpool, Manchester United e Arsenal. Il calciatore farebbe comodo a tutte e tre: i Reds hanno bisogno di colmare il vuoto lasciato da Coutinho. Lo United è in cerca di un trequartista per il suo 4-2-3-1 mentre i Gunners vogliono sopperire alla partenza di Ramsey con un calciatore di qualità. La questione James è oramai un intrigo internazionale.

L’esperierza a Madrid e al Bayern

Il boom del Mondiale 2014 lo consacrò a stella internazionale e il Real Madrid decise di acquistarlo, dandogli pure la prestigiosa maglia numero dieci. In merengue, James impressionò sotto la guida di Ancelotti, ma quando Zidane sostituì il tecnico italiano, finì in panchina per poi essere ceduto al Bayern Monaco. In Baviera, il suo rendimento è andato in calando, finendo ai margini della squadra di Kovac. James vuole ritornare quello di un tempo: il Bayern lo ha messo sul mercato e le squadre interessate non mancano. Juventus e Napoli in primis.