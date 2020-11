Italia verso lockdown generale: il premier Conte fissa una data

L’Italia potrebbe tornare ad un nuovo lockdown generalizzato, il premier Giuseppe Conte continua a valutare questa ipotesi.

Nelle ultime uscite in tv e durante la presentazione dell’ultimo Dpcm il premier Giuseppe Conte ha sempre detto di voler evitare un nuovo lockdown per tutta l’Italia. Eppure l’ipotesi resta sempre in piedi. Al momento si stanno mettendo in atto soluzioni localizzate, con il blocco delle singole regioni. Decisione che fa storcere il naso praticamente a tutti. Al momento la Campania è in zona gialla, ma presto potrebbe passare in zona rossa o arancione, come riferisce Repubblica. Questo servirà per cercare di far abbassare la curva del contagio che sta diventando sempre più ingestibile. Ospedali pieni, bombole di ossigeno quasi introvabili e ambulanze ferme all’esterno dei nosocomi. Insomma la situazione diventa sempre più critica ed il peso sulle strutture sanitarie diventa oramai insopportabile.

Ecco perché l‘ipotesi di lockdown per l’Italia è ancora estremamente attuale. Il premier Giuseppe Conte lo utilizzerà come ultima scelta, ma la data è già segnata sul calendario se entro il 15 novembre non dovesse esserci un miglioramento allora si potrebbe procedere ad una nuova chiusura. Questo porterà di nuovo milioni di italiani dentro casa e senza lavoro, aggravando ulteriormente la questione economica che già pesa come un macigno su moltissime famiglie.