Enrico Fedele storico manager dei fratelli Cannavaro, interviene sul calcio Napoli e in particolare su Rino Gattuso.

La decisione di lasciare in tribuna Mario Rui e Ghoulam da parte di Rino Gattuso per la gara contro il Bologna ha evidenziato tutto il carattere del tecnico del Napoli.

Enrico Fedele ai microfoni di radio Marte critica la scelta comunicativa dell’allenatore calabrese.Ecco le sue parole:

“Mario Rui e Ghoulam? Gattuso dimostra quanto è inesperto della comunicazione: le cose che ha datto si fanno ma non si dicono. Lui ha capito che nella squadra non ci sono leader ma le cose si fanno negli spogliatoi e poi la società decide come regolarsi. Ma non si fa quello che ha fatto nella maniera più assoluta. La frase sui maestri? Lì ha ragione, ce ne sono alcuni che vedono solo il calcio. Altri invece lo conoscono e sono maestri“.

Fedele aggiunge: “Bologna-Napoli? C’è stata una buona disposizione difensiva. Nel campo è il giocatore che risolve le partite, non la mossa tattica. Il Bologna è stato presuntuoso: dopo 3 minuti doveva accorgersi che Lozano era marcato da un signore che era sceso col paracadute e che si è messo la maglia del Bologna.

Meglio Pedro o Mertens? Il belga guarda la porta e segna. Il problema del Napoli del futuro è proprio la sua posizione in campo. Lui è l’unico goleador, Osimhen è acerbo“.