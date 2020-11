Carlo Alvino invita il Napoli a prestare attenzione agli arbitri. Il giornalista lancia un grido d’allarme sugli arbitraggi.



Gli ultimi arbitraggi hanno evidenziato un’analogia con la passata stagione. Nel campionato scorso al Napoli furono negati 16 rigori, e gli arbitri furono protagonisti indiscussi di una catena di errori che penalizzaro in maniera evidente la compagine azzurra. il giornalista Carlo ALvino , ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , lancia l’allarme Arbitri. Alvino, nel consueto filo diretto con i tifosi del Napoli ha affrontato il tema arbitri. Ecco le sue parole:

“Abbiamo avuto sei arbitraggi scandalosi e non sono stati mai, e dico mai, da sufficienza piena. Lo dico da tempo: Napoli, attenzione agli arbitraggi, perché non mi piacciono. Anche quando abbiamo vinto, qualcosa, nella direzione delle rispettive gare, è stato poco convincente“.

Carlo Alvino ha poi aggiunto: “Abbiamo visto tanti errori, anche nella partita vinta per sei reti a zero contro il Genoa o nel quattro a uno sull’Atalanta. Sempre discutibili, non c’è che dire. Vogliamo parlare di quanto successo contro il Bologna? Come si fa a non vedere quel rigore su Victor Osimhen… E devo anche sentire commentatori in televisione che, in maniera assurda, per salvaguardare gli arbitri a prescindere, sostengono che l’arbitro al VAR ci vada solo quando c’è un fallo di mano… Credetemi, non è così“, ha concluso Carlo Alvino.