Paolo Ziliani analizza il goal annullato dal Var in Bologna-Napoli a koulibaly, per fallo di mano di Osimhen.

Sta facendo discutere la decisione del Var durante Bologna-Napoli. L’arbitro Pasqua annulla un goal a koulibaly per un presunto fallo di mano ravvisato dal VAR Abisso.

Al Napoli, così come lo scorso anno, non stanno concedendo rigori. Gli azzurri si sono imposti comunque in Emilia ma la decisione del VVAr resta assurda e incomprensibile.

Dello stesso avviso è il giornalista Paolo Ziliani, che sui social scrive:

“Se Osimhen non fosse stato trascinato a terra non avrebbe toccato la palla con la mano. Quindi, se un gol segnato dopo un precedente tocco di mano dev’essere annullato, giustizia vorrebbe che in questo caso (mancato vantaggio) venisse concesso il rigore“.

Ziliani ha poi aggiunto: “Okay arbitro Pasqua, ai suoi superiori che il Napoli viaggi spedito non fa piacere, non è una novità. Però non esageriamo, lasciamolo vincere se merita di vincere.E scusa se chiediamo troppo”.