Carlo Alvino parla del ricorso del Napoli alla Corte d’Appello Federale per la sconfitta 3-0 a tavolino contro la Juventus.

Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Canale 8, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ricorso del Napoli. Nel pomeriggio l’avvocato degli azzurri, Mattia Grassani si è detto fiducioso, per l’esito del ricorso. Ecco le parole di Carlo Alvino:

“Come è andato il dibattimento in Corte d’Appello in merito al ricorso della SSC Napoli contro la sentenza del Giudice Sportivo sulla gara Juventus-Napoli? Io ho notizie positive. Secondo quanto mi risulta il Napoli ha smontato punto per punto tutto l’impianto accusatorio. Queste sono le informazioni in mio possesso”.

Carlo Alvino ai microfoni di Canale 8 a poi aggiunto: “Secondo quanto mi risulta, le cose però andranno per le lunghe. La sentenza non arriverà nemmeno per la giornata d domani. Credo che dovremo aspettare ancora qualche giorno. Se volete sapere come la penso, io sono molto fiducioso. Ci sono molte speranze che il ricorso del Napoli sia accolto. Naturalmente bisogna andarci sempre piano anche perché nel calcio italiano accade di tutto e quindi non cantiamo ancora vittoria“.