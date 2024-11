Inter-Napoli LIVE: Conte sfida Inzaghi, tra poco le formazioni ufficiali

Segui la super sfida della dodicesima giornata di Serie A tra nerazzurri e azzurri

San Siro si prepara ad accogliere il big match della dodicesima giornata di Serie A. Inter-Napoli mette di fronte la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte in una sfida che può dire molto nella corsa scudetto.

La situazione delle squadre

Il Napoli arriva alla sfida dopo la sconfitta contro l’Atalanta, con la necessità di ritrovare quelle certezze che hanno portato gli azzurri in vetta alla classifica. L’Inter invece è reduce dalla vittoria sofferta contro il Venezia in campionato e dal successo in Champions League contro l’Arsenal.

Le probabili formazioni

Conte deve sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione. Lobotka, che ha recuperato dall’infortunio muscolare, partirà dalla panchina: confermato Gilmour in cabina di regia. Il tecnico pugliese potrebbe passare dal 4-2-3-1 al 3-5-2: in questo caso, Mazzocchi o Politano agirebbero da quinto di destra, con McTominay mezzala e Kvaratskhelia seconda punta accanto a Lukaku.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Dove vedere la partita

Il match Inter-Napoli sarà trasmesso in diretta su DAZN. La sfida sarà visibile anche in streaming attraverso l’app della piattaforma.

Inter-Napoli, diretta Live su Napolipiu

Segui la diretta testuale di Inter-Napoli su napolipiu.com: aggiornamenti in tempo reale, azioni salienti e tutti gli episodi più importanti del match. Non perdere neanche un minuto della super sfida di San Siro.