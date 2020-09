Infortunio Insigne, esito degli esami: lesione di primo grado

Lorenzo Insigne si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha subito un infortunio al bicipite femorale sinistro, una lesione di primo grado che terrà il calciatore lontano dai campi da gioco per circa un mese. Almeno questi dovrebbero essere i tempi di recupero del calciatore, anche se la situazione sarà vagliata dallo staff medico del Napoli nei prossimi giorni. Questo il comunicato ufficiale della SSCN:

Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Sicuramente il numero 24 salterà la partita con la Juventus e l’impegno con la Nazionale italiana di calcio. Purtroppo si era già capitano che il capitano azzurro sarebbe rimasto fermo per un po’ di tempo. Insigne già in campo aveva sentito parecchio dolore. Ora Gattuso dovrà inventare una soluzione alternativa qualora si dovesse giocare la sfida con la Juventus. A causa della questione coronavirus, la Lega sta pensando anche alla possibilità di bloccare il campionato per 14 giorni.