CorSera – “Stop Serie A per 14 giorni” ecco le proposte al vaglio della Lega

La Lega di Serie A sta pensando ad uno stop del campionato per 14 giorni a causa dell’emergenza coronavirus, possibile blocco immediato.

L’onda del coronavirus investe come un treno il campionato di calcio italiano, la Lega di Serie A pensa ad uno stop per 14 giorni. La notizia viene lanciata dal Corriere della Sera che scrive della possibilità che il campionato venga bloccato. Altra soluzione è quella di fermare le squadre dove ci sono il maggior numero di positivi. In questo caso verrebbe chiamato in causa il Genoa, che ha scoperto di avere in rosa 14 positivi al coronavirus. Questo ha fatto scattare anche l’allarme in casa Napoli, ultima formazione a giocare contro i rossoblu domenica scorsa. Oggi gli azzurri si sottoporranno ai tamponi, ma secondo Pregliasco c’è la possibilità che questo possa non bastare.

Stop al campionato di Serie A: la posizione di Spadafora

La vicenda del focolaio al Genoa viene seguita passo dopo passo anche dal governo. La pandemia è un affare che riguarda tutti, ecco perché il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha attenzionato la questione. C’è la volontà da parte di tutti di bloccare la diffusione del contagio, evitare in qualsiasi modo che eventuali focolai possano investire anche altre formazioni che giocano nel massimo campionato italiano.

Nel prossimo turno di campionato c’è in programma Napoli-Juventus e Genoa-Torino, ma in generale lo stop potrebbe riguardare tutte le squadre di Serie A. Con il blocco e la concomitanza dei match delle Nazionali, si riuscirebbe a saltare un solo turno in campionato. Recuperare Genoa-Torino sarebbe relativamente semplice dato che le due formazioni non giocano le coppe europee, mentre è più complicato trovare un buco per Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno gli impegni di Europa League, mentre i bianconeri sono impegnati in Champions League, questo rende più difficile trovare una data utile.