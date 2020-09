Corriere – Rinvio Napoli-Juventus: la Lega pensa anche ai Playoff

Il focolaio coronavirus al Genoa apre la prospettiva di un rinvio di Juventus-Napoli, anche se è difficile trovare una data utile.

Il calcio è ingolfato di impegni, ma secondo Corriere dello Sport c’è anche la possibilità di rinvio di Juventus-Napoli. La partita è prevista domenica sera alle 20.45 allo Stadium, ma nelle ultime ore qualche dubbio sta avanzando. Il tutto nasce dai 14 casi covid al Genoa. Il Napoli è l’ultima squadra che ha affrontato i rossoblu in campionato domenica scorsa e lunedì è stato scoperto il focolaio. Oggi gli azzurri si sottoporranno a nuovi tamponi per capire se c’è stato qualche contagio dopo essere venuti a contatto con staff e giocatori del Genoa. Un controllo che potrebbe non essere del tutto utile, come ha fatto sapere il virologo Pregliasco, ecco perché i tamponi saranno eseguiti anche nella giornata di venerdì, come da prassi in casa Napoli.

Juventus-Napoli: idea rinvio

Secondo Corriere dello Sport dopo il caso Genoa in Lega di Serie A “è già scattato l’allarme“. Si parla di un possibile spostamento di Genoa-Torino ma in questo caso la soluzione sarebbe più semplice, dato che non ci sono squadre impegnate in Europa. “Diventerebbe decisamente meno agevole, invece, gestire uno spostamento anche di Juve-Napoli, visto che di dovrebbe tenere conto pure del programma di Champions ed Europa League oltre che della finale di Supercoppa italiana, che vedrà bianconeri e azzurri contrapposti. Le decisioni sui rinvii sono di competenza del consiglio di Lega. E, dopo quello di eri, al momento non ce n’è un altro fissato“.

Per il momento dunque il rinvio di Juventus-Napoli non è in programma, ma ci sono possibilità che questo possa comunque avvenire se la situazione contagi dovesse peggiorare. Tutto dipenderà dai risultati dei tamponi che saranno effettuati a giocatori e staff del Napoli prima del match dello Stadium.

Serie A: ipotesi Playoff

Intanto emerge anche l’ipotesi Playoff sponsorizzata dal presidente Figc gravina “anche dopo l’ultimo Consiglio Federale, dopo che i club della massima serie non li avevano neppure considerati come un’opzione ad agosto“. In questo senso la pausa per le Nazionali potrebbe dare un po’ di respiro ai dirigenti del calcio, che devono capire se l’ipotesi Playoff è praticabile, anche in virtù dei contratti per i diritti tv che ora più che mai sono linfa vitale per i club.