Il nuovo direttore sportivo è già a Napoli!

Notizie Calcio Napoli – Cristiano Giuntoli può andare alla Juventus, Aurelio De Laurentiis deve trovare un altro direttore sportivo.

La situazione del nuovo ds del Napoli è ancora più ingarbugliata di quella dell’allenatore. Perché la questione di Luciano Spalletti è oramai chiarita: l’allenatore andrà via e si cerca un nuovo tecnico. Si fanno tanti nomi, quello di Vincenzo Italiano e Thiago Motta, come soluzioni italiane. Ma anche Conceicao e Nagelsmann come soluzioni estere.

Ma De Laurentiis deve fare chiarezza anche per quanto riguarda il direttore sportivo. Per ora il presidente del Napoli ha bloccato Cristiano Giuntoli, che ha un contratto fino al 2024. Quindi se la Juve vuole il ds azzurro dovrà pagare un indennizzo al Napoli, anche perché De Laurentiis non pare intenzionato a liberarlo facilmente.

Nuovo direttore sportivo Napoli: Maurizio Micheli

Giuntoli non vuole parlare del suo futuro, si limita a dire che è ancora il ds del Napoli, ma è chiaro che voglia la Juve. Intanto si fanno i nomi per un possibile sostituto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “DeLa per ora non ha intenzione di liberare un ds legato al club da un altro anno di contratto – 30 giugno 2024 – ma come nel caso del signor Luciano non sarà possibile raccontare ufficialmente nulla di ciò che finora è stato sussurrato fino a quando Giuntoli e il presidente non affronteranno la situazione.

Nel frattempo, beh, De Laurentiis riflette e valuta gli eventuali sostituti di un direttore sportivo che ha segnato l’epoca dello scudetto nel nome dei talenti, dei bilanci e di una squadra collaudata: mica facile. E dopo i nomi di Pietro Accardi e Ciro Polito, rispettivamente ds di Empoli e Bari, continua a venire fuori la soluzione interna:

Maurizio Micheli“.