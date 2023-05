Il Napoli Primavera retrocede. Il settore giovanile va rinforzato

Il Napoli Primavera perde con l’Inter col risultato di 1-2 e la squadra di Frustalupi retrocede nel campionato Primavera 2.

Sicuramente un finale amaro quello del Napoli Primavera, che dalla prossima stagione dovrà giocare nel campionato di ‘Serie B’. Il match allo stadio di Cercola era fondamentale per gli azzurrini per evitare la retrocessione, bastava un pareggio per andare a giocare almeno i playout contro l’Atalanta ed invece un gol di Martini al minuto 85 condanna i ragazzi di Frustalupi alla Primavera 2.

Sicuramente un campionato non all’altezza quello dei giovani ragazzi del Napoli. Proprio il settore giovanile è uno di quei ‘rami d’azienda’ che Aurelio De Laurentiis per ora non ha ancora potenziato a dovere. Nonostante il presidente del Napoli sia lungimirante e crede molto nei giovani (vedi gli acquisti per la prima squadra ndr), il settore giovani non è ancora molto sviluppato. Sicuramente negli ultimi anni ha fatto ottimi passi in avanti ed in questa stagione sono arrivati anche dei rinforzi importanti per cercare di evitare la retrocessione.

Ma al momento quello che manca è la ‘cultura’ di crescere i giovani in casa. Proprio a Napoli ed in Campania, la patria di grandi talenti, costretti ad emigrare per fare le fortune di settori giovanili di squadre del Nord, c’è questa carenza.

La retrocessione in Primavera 2 del Napoli è l’ennesima riprova che qualcosa in più bisogna fare. Uno sforzo maggiore per valorizzare i tanti talenti campani.