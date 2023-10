IL MATTINO – Barone: “ADL e Commisso presidenti coraggiosi. Servono nuovi stadi”

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulle dichiarazioni di Joe Barone sul conto di De Laurentiis e Commisso.

Nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il calcio italiano vive una tensione palpabile in vista della sfida caldissima tra Napoli e Fiorentina nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre si trovano a quota 14 punti, distanziate di soli 4 punti dalle capolista Inter e Milan, entrambe a 18 punti. Il braccio destro di Commisso, patron dei viola, Joe Barone, ha rilasciato dichiarazioni significative che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e degli esperti del settore.

Barone ha elogiato apertamente la visione coraggiosa di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Secondo il Direttore Generale della Fiorentina, la chiave per il successo nel calcio moderno sta nell’investire in nuovi stadi. “De Laurentiis e Rocco sono presidenti coraggiosi che hanno capito l’importanza di creare infrastrutture moderne per il calcio italiano. Servono nuovi stadi per elevare il nostro gioco e attrarre i tifosi,” ha dichiarato Barone.

Di seguito un’anteprima della prima pagina de Il Mattino: