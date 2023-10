PRONOSTICI NAPOLI – FIORENTINA, BEL MATCH IN VISTA TRA AZZURRI E VIOLA

La sfida tra toscani e campani è sempre molto affascinante: due club che storicamente fanno del bel calcio il proprio credo e che hanno una rivalità che non sarà forse la più importante a livello nazionale, ma che è comunque viva e intensa.

L’allenatore della viola è Vincenzo Italiano, un uomo che sa il fatto suo e che porterà la sua squadra a combattere per i 3 punti anche al Diego Armando Maradona: una partita in cui entrambe le squadre punteranno a vincere, e che per questa ragione sarà senz’altro ricco di sorprese e momenti emozionanti.

Il Napoli ha vinto lo scudetto e vuole ripetersi; la squadra ha tutto ciò che serve per provarci fino in fondo, dall’attacco devastante fino ad una difesa solida ed un centrocampo ben amalgamato ed esperto al punto giusto.

Anche la Fiorentina ha dei giocatori di livello: in attacco c’è gente forte soprattutto sugli esterni, mentre in difesa e centrocampo il giusto mix di fisicità e tecnica.

Andiamo a scoprire quindi, nel paragrafo che segue, tutto quello che c’è da sapere sugli stati di forma e i modelli di gioco delle due compagini: resta sintonizzato per non perderti tutte le info sui pronostici di Napoli – Fiorentina.

GARCIA E ITALIANO, DUE ALLENATORI CHE AMANO TENERE IN MANO IL PALLINO DEL GIOCO

Pare ovvio, ma è un dato di fatto: i due allenatori sanno come far giocare ai propri interpreti un calcio offensivo, propositivo e coraggioso.

Gli azzurri li conosciamo e loro stessi si conoscono a memoria, dato che sembrano giocare in maniera automatica.

Un 4-3-3 che esalta le mezzali e gli esterni, con Victor Osimhen autentico terrore delle difese dei club di Serie A, nessuna esclusa. La combinazione perfetta fra potenza e velocità, senso del gol, destrezza con entrambi i piedi ed abilità nell’incornare di testa.

Il numero 9 con la mascherina oramai divenuta iconica è il prototipo dell’attaccante perfetto.

Anche la Fiorentina ha i suoi punti di forza: basti pensare all’argentino con la maglia numero 10, quel Nico Gonzalez che è oramai leader tecnico e carismatico della formazione in maglia viola.

Vediamo adesso le quote per il match e concludiamo con una riflessione sui pronostici Napoli – Fiorentina.

PRONOSTICI NAPOLI – FIORENTINA: IL NAPOLI PARTE COI FAVORI DEL PRONOSTICO

Napoli Pareggio Fiorentina 1.65 4.06 4.78

Assisteremo ad un match di livello dove non è facile dire chi avrà la meglio.

In ogni caso, il Napoli è giusto che parta un pochino avanti: vuoi per il fattore campo, vuoi per il livello di forza, la squadra partenopea è data come vincente con una quota pari a 1.65.

La vittoria dei toscani è invece offerta a 4.78, mentre il risultato di parità beneficia di una quota pari a 4.06.

La magia della Serie A colpisce ancora una volta e lo fa con un match davvero da non perdere; la Fiorentina è la classica squadra che, se in giornata, può mettere in difficoltà veramente chiunque, ed è per questo che Rudi Garcia e i suoi dovranno stare molto attenti se vorranno che il pronostico di Napoli – Fiorentina venga rispettato fino in fondo anche dal verdetto del campo.