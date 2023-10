GAZZETTA – La situazione di Raspadori sotto Garcia: una riserva fuori ruolo

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, continua ad essere un riserva di lusso anche sotto la guida di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, sembra trovarsi ancora in una posizione di riserva sotto la gestione di Rudi Garcia. Nonostante la sua promettente abilità e dedizione al gioco, Raspadori ha visto solo 3 presenze da titolare su 9 possibili finora. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giocatore si senta fuori ruolo quando viene schierato, preferendo il ruolo di prima punta, attualmente occupato da Victor Osimhen, un elemento irrinunciabile per la squadra.

Rudi Garcia ha ereditato questa situazione da precedenti allenatori e, finora, non sembra aver cambiato lo status di Raspadori come riserva di lusso. Nonostante le sue prestazioni e impegno, il giocatore sembra non trovare spazio nel ruolo che preferisce.

La domanda che molti si pongono è: quanto a lungo Raspadori dovrà attendere prima di avere l’opportunità di dimostrare il suo valore nel suo ruolo preferito? Molti tifosi e esperti di calcio concordano sul fatto che meriti una maggiore considerazione da parte di Garcia, data la sua dedizione e talento indiscutibili. Resta da vedere se il tecnico francese sarà disposto a dare al giovane attaccante l’opportunità che merita, portando così una ventata di freschezza e talento (che di certo attualmente non manca!) nel gioco partenopeo.