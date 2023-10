Capello: “Osimhen orgoglioso, farà rimangiare tutto quello che gli è stato fatto”

L’ex allenatore Fabio Capello si è soffermato sulla prossima sfida tra Napoli e Fiorentina e sull’importanza di Victor Osimhen.

Nell’ultima intervista concessa ai microfoni di Radio FirenzeViola, l’ex allenatore di fama internazionale Fabio Capello ha condiviso le sue riflessioni sull’attualità calcistica, concentrandosi sulla prossima sfida tra Napoli e Fiorentina. Secondo Capello, la partita promette spettacolo: “Penso che contro il Napoli sarà una bella partita. La Fiorentina ieri negli ultimi 20 minuti mi è molto piaciuta così come il Napoli nel secondo tempo. Speriamo che le due squadre giochino come sanno fare.”

Capello ha poi affrontato la questione delle polemiche che circondano il Napoli. Pur riconoscendo che le controversie sono inevitabili nel mondo del calcio, ha sottolineato l’impegno dei giocatori: “Le polemiche ci sono, ma i giocatori si impegnano. Osimhen è un giocatore troppo importante per il Napoli e lui cercherà di dare sempre il massimo anche per far rimangiare le parole e quello che è stato fatto nei suoi confronti.”

Il tecnico ha elogiato particolarmente Victor Osimhen, definendolo un giocatore estremamente orgoglioso: “Si vede in quello che fa e come non esulta.”