Ianniello: “Scudetto sul campo della Juve. Comprate i biglietti si va ad Istanbul”

Beppe Iannielli parla del Napoli. Il giornalista è convinto che gli azzurri possano vincere la Champions League oltre lo scudetto.

Iannicelli a Campani Sport dice:”Mi fa piacere che finalmente si parli di Champions League, anche perché lo scudetto oramai è stato vinto. La celebrazione del titolo può arrivare durante la trasferta con la Juve allo Stadium. Ora bisogna cominciare a guardare anche oltre”. Attualmente gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica dopo la sconfitta dell’Inter col Bologna.

Secondo Iannicelli il Napoli deve “stare sempre attento in Champions League perché il livello è altissimo ma la squadra anche perché questo è un torneo difficilissimo soprattutto quando si arrriva ai quarti di finale.

Attualmente il Napoli è la squadra favorita per vincere la Champions League anche perché è l’unica che non si dovrà minimamente preoccupare del campionato a maggio, mentre le altre dovranno farlo. Se fossi nei tifosi comincerei a comprare i biglietti per la finale di Istanbul “.